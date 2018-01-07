عام 2017 شهد مقتل 112 من العاملين في الكوادر الطبية والدفاع المدني في سوريا

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا، أكدت فيه مقتل 112 من العاملين في الكوادر الطبية والدفاع المدني، بسوريا خلال عام 2017.

وأشار التقرير، إلى مقتل 64 من العاملين في الكوادر الطبية، و44 من طواقم الدفاع المدني (القبعات البيضاء) و4 من الهلال الأحمر السوري.

وأوضح أن نحو نصف القتلى سقطوا بنيران قوات النظام السوري، حيث قتل 32 من الكوادر الطبية و18 من الدفاع المدني و1 من الهلال الأحمر، بعمليات القصف التي شنتها قوات بشار الأسد.

أما في الغارات الروسية، فقتل 12 من الكوادر الطبية و10 من الدفاع المدني، وشخص واحد من الهلال الأحمر السوري.

فيما قتل 8 من الكوادر الطبية بغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقتل تنظيم "داعش" الإرهابي، موظفين اثنين من الكوادر الطبية، و3 من الدفاع المدني.

أمّا تنظيم " ب ي د" الإرهابي، فقد قتل 3 أشخاص من العاملين في الدفاع المدني.

كما قتل 3 من طواقم الدفاع المدني في اشتباكات بين قوات المعارضة السورية والنظام.

وقتل 19 شخصا، منهم 4 من الكوادر الطبية و13 من الدفاع المدني و اثنين من الهلال الأحمر، بنيران مجهولة المصدر.

ودعت الشبكة، الأمم المتحدة للتحرك، على الفور من أجل حماية المدنيين، مطالبة بضرورة محاكمة النظام وداعميه إيران وروسيا على جرائم الحرب التي ارتكبوها.