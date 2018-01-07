مصرع المنشد الكويتي الشاب مشاري العرادة بحادث سير

لقي المنشد الديني الكويتي مشاري العرادة مصرعه، اليوم الأحد، جراء حادث سير بالسعودية، عن عمر ناهز 35 عاما، بحسب مصادر مقربة من أسرته.

وقالت المصادر، إن الأسرة تعمل على ترتيبات نقل جثمانه لدفنه في الكويت، من دون تفاصيل حول ظروف الحادث.

وأثنى مغردون كويتيون وسعوديون، اليوم الأحد، على أخلاق الراحل وخصاله الشخصية.

وكتب المقرئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي: "اللهم اغفر لعبدك مشاري العرادة وأسكنه فسيح جناتك".

أما الداعية الكويتي نبيل العوضي، فقال، عبر حسابه بـ"تويتر": "صاحب الصوت الذي كان يذكرنا بما بعد هذه الحياة الدنيا، غادرنا إلى رب رحيم، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه".

وتعتبر أنشودة "فرشي التراب" ويا " رجائي" من أكثر أعمال الراحل انتشاراً بالكويت والخليج والوطن العربي.

ولد العرادة في أغسطس/آب 1982، وعرف عنه حسن اختياره للكلمات وحرصه الشديد على تقديم رسالة تفيد الجمهور من خلال أناشيده التي قدمها.

تخرج في جامعة الكويت كلية الآداب قسم الفلسفة والتخصص المساند هو كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قبل أن يتجه للإنشاد الديني.