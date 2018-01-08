إسرائيل تتدارس عسكريا الأوضاع في الشمال وما بعد الحرب السورية

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مجموعة "مناقشات مكثفة بشأن الجبهة الشمالية"، في إشارة إلى الجبهة القريبة من سوريا ولبنان، وفق ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت الإذاعة العبرية، اليوم الاثنين، أن المناقشات "تناولت نشاطات إيران وحزب الله في سوريا ولبنان، والتحضير لفترة ما بعد الحرب السورية".

واضافت "كما أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصالات هاتفية مع العديد من زعماء العالم محذرا من تداعيات تموضع القوات الموالية لإيران في سوريا ولبنان".

ولفتت إلى أن نتنياهو أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان "وجود الميليشيات الشيعية في سوريا من شانه ان يؤدي إلى تأجيج الصراع الشيعي - السني وتعزيز المنظمات الإرهابية في المنطقة"، مضيفا ان هذا الأمر "سيؤدي ايضا إلى تفاقم مشكلة اللاجئين في أوروبا".

من جهتها قالت القناة العاشرة، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرا على نشر المداولات التي جرت في "الكابينت". ومع ذلك فقد أضافت أن "المناقشات التي جرت هي الأكثر جدية منذ سنوات".

ويحذر مسؤولون كبار منذ أشهر من أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتمركز في سوريا".