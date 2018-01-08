الأردن.. القبض على خلية لداعش كانت تخطط لاعتداءات إرهابية

قالت المخابرات الاردنية إنها اعتقلت 17 شخصا مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ارهابية في المملكة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

فقد أعلنت المخابرات الاردنية في بيان الاثنين انها "احبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة مخططا ارهابيا وتخريبيا كبيرا وبجهد استباقي خططت له خلية ارهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017".

وأضافت ان المجموعة "خططت لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية بشكل متزامن بهدف زعزعة الامن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين".

هذا ولم تحدد الجهات الأمنية جنسيات المعتقلين في هذه العمليات وتم وضبط الأسلحة ومواد كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط.

وأوضح البيان ان عناصر "الخلية" سعوا لتأمين المال لتنفيذ مخططهم من خلال التخطيط للسطو على بنوك وسرقة سيارات وبيعها.

واشارت دائرة المخابرات في بيانها الى انه جرى تحويل هؤلاء الى المدعي العام الذي اسند لهم تهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والتدخل للقيام بأعمال إرهابية". وتهم "بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

واشارت الى انه ستتم احالة المتهمين الى محكمة أمن الدولة حال الانتهاء من التحقيق.