مصر.. انطلاق الانتخابات الرئاسية مارس المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (مستقلة)، الاثنين، فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين بالخارج 16 مارس/آذار 2018، وللمصريين بالداخل 26 من الشهر نفسه لثلاثة أيام لكل منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، شرقي القاهرة، لإعلان الجدول الزمني التفصيلي الخاص بالانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إنه تقرر فتح باب التصويت للمصريين بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس/آذار 2018.

وأضاف إبراهيم أنه سيتم فتح باب التصويت للمصريين بالداخل أيام 26 و27 و28 مارس/آذار 2018.

وشدد إبراهيم أنه، في حال إجراء الإعادة، فستكون خارج البلاد أيام 19 و20 و21 أبريل/نيسان المقبل، وداخل البلاد أيام 24 و25 26 إبريل/نيسان 2018.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ستعمل على تحديث قاعدة بيانات الناخبين، سواء بالحذف أو الإضافة، وفقًا لأحكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما قالت الهيئة، في بيان سابق، إنه ستتم تنقية الجداول الانتخابية، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر عام 2015، حيال من صدر بحقهم قرارات بالإدراج على قوائم الإرهابيين أو من صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية وباتة.