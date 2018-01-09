الأمم المتحدة: قلقون بشأن اعتقال الطفلة "عهد التميمي"

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق بشأن اعتقال السلطات الإسرائيلية للطفلة الفلسطينية عهد التميمي منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بـنيويورك اليوم الاثنين "نحن نولي اهتماما عندما يتعلق الأمر باعتقال الأطفال، وهذا أمر واضح في موقفنا اليوم". وأضاف "نحن قلقون بشأن اعتقالها (عهد التميمي)، لأن الناس ينبغي أن يكون لديهم الحق في التعبير".

وجدد دوجاريك التأكيد على موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن مدينة القدس، مشددا على أن قضية القدس تقع ضمن قضايا الحل النهائي التي ينبغي التفاوض بشأنها بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف "موقفنا بشأن القدس عبرنا عنه عندما أعلنت الإدارة الأميركية اعترافها بالمدينة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وهذا هو موقفنا نفسه بشأن إعلان غواتيمالا (نقل سفارتها إلى القدس)، وتجاه أي دولة عضوة بالأمم المتحدة تقرر نقل سفارتها إلى القدس".

وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية عهد التميمي (16 عاما) فجر يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.