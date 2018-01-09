الولايات المتحدة تؤكد دعمها لوحدة التراب السوري

نشرت بعض الصحف مؤخراً أنباء عن توقعات أن تعترف واشنطن بمنطقة ذات حكم كردي في شمال شرق سوريا والتي يسيطر عليها تنظيم ب ي د/ب ك ك الإرهابي الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية، في الشمال السوري، وأن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قال إن واشنطن سترسل "دبلوماسيين" إلى مناطق قسد للعمل إلى جانب العسكريين.

وتعليقاً على ذلك، صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، للأناضول، في معرض حديثه عن الأزمة السورية، مفضلا عدم الكشف عن هويته أن واشنطن تؤكد وتدعم "وحدة التراب السوري" وأن موقفها المشدد على أن تبقى "سوريا دولة موحدة" لم يتغير.

وتابع قائلا "ندعم وحدة التراب السوري وقيام دولة سوريا موحدة، ديمقراطية تتمتع فيها كافة الطوائف بحقوقها، ونطالب كافة الجماعات فيها بالتضامن والتحرك المشترك".

وأضاف "والشعب السوري سيدعم مستقبل بلاده بواسطة عملية الانتقال السياسي، والانتخابات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (ديسمبر/كانون أول 2015).

وينص القرار المذكور على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون ثان 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

* قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب مستمرة في سوريا:

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الاثنين، استمرار عمل قوة المهام المشتركة-عملية العزم الصلب، في سوريا. ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن النظام السوري ليس بقوة قادرة على محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقد شكل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" قوة المهام المشتركة وهي تحت القيادة المركزية الأمريكية في أكتوبر/تشرين أول 2014 وتتألف من القوات العسكرية الأمريكية وأفراد من أكثر من 30 بلدًا. وتم انعقاد أول مؤتمر لهذا التحالف في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون أول من العام ذاته.