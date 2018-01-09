ثلاث غارات إسرائيلة على مواقع عسكرية في قلب سوريا

ضرب سلاح الطيران الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء مواقع عسكرية في سوريا عدة مواقع عسكرية وعلى عدة مراحل، بحسب ما أعلنت القيادة العامة لجيش النظام السوري في بيان.

وأفاد البيان عن شن ثلاثة هجمات خلال الليل من غير أن يحدد هدفا معينا: "طيران العدو الصهيوني قام عند الساعة (2,40 دقيقة) فجر اليوم بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات".

وتابع بيان الجيش السوري: "وفي الساعة 3,04 دقيقة كرر العدو الإسرائيلي عدوانه بإطلاق صاروخين أرض أرض من منطقة الجولان المحتل تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وأسقطتهما".

وأضاف البيان: "وعند الساعة 4,15 دقيقة عاود طيران العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق 4 صواريخ من منطقة طبريا داخل الأراضي المحتلة تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وكالعادة، فقد توعد النظام السوري إسرائيل بمسؤوليته عن نتائج هذه الغارات مؤكداً أنه لن يسكت عنها.