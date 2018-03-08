جامعة الدول العربية تعلن تأجيل قمتها المقبلة إلى أبريل

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، مساء الأربعاء، تأجيل انعقاد القمة العربية في الرياض إلى أبريل/ نيسان المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، بثه التلفزيون المصري، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة.

وقال قطان، الذي تتولى بلاده رئاسة القمة المقبلة، إن هناك مشاورات تجري حاليًا بين الدول العربية، لتحديد تاريخ (يوم) انعقاد القمة.

وأوضح أن القمة كان مقررًا إجراؤها أواخر مارس/ آذار الجاري، كما جرت العادة، غير أن إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر استدعى اقتراح موعد آخر.

وأضاف: "تم اقتراح موعد آخر لم يتناسب مع الأردن، والآن هناك مشاورات تجرى لتحديد موعد في أبريل المقبل".

ومضى قائلًا: "اطمئنوا.. القمة ستعقد قريبًا جدا".

وتجرى انتخابات الرئاسية في مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وهو ما يتزامن مع الانعقاد الدوري السنوي للقمة العربية.

وتأتي القمة العربية المرتقبة وسط اندلاع أزمة خليجية، في 5 يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".