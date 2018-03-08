مسؤول كويتي: الكويت تشعر بالألم جراء استمرار الخلاف الخليجي

قال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي إن بلاده تشعر بالألم جراء استمرار الخلاف الخليجي، وتسعى جاهدة لإنهاء الأزمة.

وحول القمة الخليجية الأميركية المزمعة في واشنطن خلال مايو/أيار المقبل، أوضح الجار الله أنه حتى الآن لم ترسل دعوات إلى الأطراف المقرر أن تشارك فيها، وأكد أن بلاده تسعى لإنهاء الأزمة من أجل مواجهة جماعية للتحديات التي "تحدق" بالمنطقة.

وتشهد منطقة الخليج حراكا دبلوماسيا نشطا لحل الأزمة الخليجية، حيث بعث أمير الكويت بأربع رسائل خطية لكل من أمير قطر وملكيْ السعودية والبحرين ورئيس الإمارات، بُعيد لقاءات مبعوثي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالمسؤولين القطريين في العاصمة الدوحة.