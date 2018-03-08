مصادر محلية: ب ي د/ بي كا كا نفذ هجومي الباب وجرابلس بالتعاون مع إرهابي من داعش

ذكرت مصادر محلية مطلعة، أن السيارتين المفخختين اللتين جرى تفجيرهما مؤخرا في مدينتي "الباب" و"جرابلس" السورتين، تم تجهيزهما من قبل أحد إرهابيي "داعش" مقابل إطلاق سراحه من قبل تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي "أ.ب.ت" الذي يحمل الجنسية السورية هو من أعد السيارتين في منطقة عفرين، وسلمهما لتنظيم " ب ي د/بي كا كا".

وأشارت المصادر أن تنظيم "ب ي د/بي كا كا" أطلق سراح "أ.ب.ت" الذي كان محتجزا لديه، مقابل تجهيزه السيارتين المذكورتين.

ويؤكد الهجومين بالسيارتين المفخختين التعاون بين "داعش" و"بي د/بي كا كا"، مرة أخرى.

والثلاثاء الماضي، قتل مدني وأصيب 5 آخرون في تفجير سيارة مفخخة بمدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا، بحسب الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وأمس الأربعاء، قُتل 6 أشخاص وأُصيب 15 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة وقع في مدينة جرابلس، شمالي سوريا.، بحسب مصادر محلية.