غزة تستضيف مهرجان "الخيل والهجن" إحياء للتراث العربي

عرض عدد من الهواة، مساء الجمعة، خيولًا وهجنًا عربية أصيلة، في مهرجان نظم على شاطئ بحر مدينة غزة، في محاولة منهم للحفاظ على التراث العربي.

المهرجان الذي نظمه ثلاثة إسطبلات من مدينة غزة لعدة ساعات وحضره المئات من هواة الخيل والهجن والمربين بالقطاع، شهد مشاركة 40 جوادًا و 15 من الهجن.

ولاقى المهرجان الذي تخللته عروضًا استعراضية للخيول والهجن، اهتمامًا كبيرًا من المشاركين.

وقال سامي زيارة المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للفروسية "المهرجان ينظم بشكل دائم في قطاع غزة لإحياء التراث العربي وإبراز مدى تمسكنا بالخيل والهجن".



وفي حديثه للأناضول أضاف زيارة: "عرضنا للخيل والهجن يعكس اهتمام قطاع غزة بتربيتهم".

ولفت إلى أنهم "يسعون من خلال المهرجان لنقل معاناة مربي الخيل والهجن غير القادرين على المشاركة في مسابقات دولية؛ بسبب الحصار الإسرائيلي الفروض على القطاع".

ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة في يونيو/ حزيران 2007.