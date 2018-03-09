مجلة: سجل زعيم لوبي الإمارات بواشنطن يتضمن تحقيقاً بسبب "مواد إباحية لأطفال"

كشفت مجلة آطلنتيك الأمريكية أنه تم التحقيق مع رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني، جورج نادر، المقرب من الإمارات، وذلك في عام 1965 على خلفية "مواد إباحية لأطفال".

من وصفته بـ "القائم بأعمال لوبي" يعمل لصالح الإمارات العربية المتحدة في أمريكا، على خلفية "مواد إباحية للأطفال" عام 1985.

وذكرت المجلة أن نادر الذي وصفته بالمسؤول عن نشاط اللوبي الإماراتي في الولايات المتحدة ضبط قبل 33 عاماً وبحوزته صور لصبيان عراة، وجرى فتح تحقيق بحقه.

وأضافت أن هذه المعلومات تم تدوينها في سجل "نادر" الفيدرالي.

ولفتت المجلة إلى أن نادر له علاقات وثيقة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه زار البيت الأبيض مراراً.

وأوضحت أن السلطات الأمريكية تجري تحقيقات معمقة حول الأشخاص الذين يزورون البيت الأبيض، وتساءلت عن عدم الأخذ بعين الاعتبار ملف التحقيق السابق مع رجل الأعمال المقرب من الإمارات.

يذكر أن جورج نادر الذي عمل مستشاراً خاصاً لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، خضع قبل فترة للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشبهة نقل أموال من الإمارات للتأثير على الانتخابات الرئاسية وشراء نفوذ سياسي في واشنطن.

كما أجرى المدعي العام الخاص الذي يتولى الإشراف على التحقيق في العلاقة بين ترامب وروسيا، روبرت مولر، تحقيقاً حول ما إذا نقل جورج نادر أموالاً من الإمارات إلى الولايات المتحدة أم لا.