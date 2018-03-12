بعد تهديد روسيا للجنوب السوري.. النظام يقصف المنطقة لأول مرة منذ أشهر

شن طيران النظام السوري عدة غارات على بلدات في شرق محافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ سريان اتفاق "خفض التصعيد" في يوليو/ تموز الماضي.

واستهدفت أكثر من 10 غارات بلدات بصر الحرير والحراك والغارية الغربية والصورة، في الريف الشرقي للمحافظة؛ وكلها بلدات خاضعة لسيطرة المعارضة.

وذكرت مصادر محلية أن الضربات على بلدة الحراك طالت منطقة سكنية وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال بجروح متوسطة.

ويأتي القصف بعد 24 ساعة من تصريحات أطلقتها القوات الروسية من قاعدة "حميميم" هددت فيها الجنوب السوري ولوحت، أمس، بانتقال الأعمال العسكرية إلى جنوب البلاد بعد إنهاء ملف الغوطة الشرقية بحسب زعمها.

كما وردت أنباء عن حشود عسكرية للنظام في مدينة إزرع، على الطريق من دمشق- درعا.

في الأثناء، بدأت بلدات ريف درعا الشمالي والشرقي تشهد حركة نزوح من الأهالي خوفا من استهداف الطيران لمناطقهم مجددًا.

ودخل اتفاق "خفض التصعيد" حيّز التنفيذ جنوب غربي سوريا، في يوليو/ تموز من العام الماضي، بعد اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن.