الأمم المتحدة تعلن إجلاء 147 مدنيا من دوما اليوم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة إجلاء 147 مدنيا من مدينة دوما في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، اليوم الثلاثاء، ووصول قافلة مساعدات إنسانية إلى المحاصرين في المدينة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

والغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو 400 ألف مدني، هي آخر معقل رئيسي للمعارضة قرب العاصمة السورية دمشق، وتتعرض، منذ أسابيع، لحملة عسكرية هي الأشرس من جانب النظام السوري وداعميه.

وخلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، استيفان دوغريك، إن "المدنيين أصبحوا علي خط المواجهة الأول في الغوطة الشرقية، وما نريده الآن هو وصول إنساني بلا شروط وبلا عوائق ومستدام لجميع المدنيين في سوريا".

وتابع: "تم اليوم إجلاء 147 مدنيا (من بين آلاف بحاجة إلى إجلاء عاجل) من دوما، غالبيتهم أطفال ونساء، وستصل إلى المدينة قافلة (مساعدات) إنسانية مشتركة، خلال الأيام القليلة المقبلة".

ومضى دوغريك قائلا إن "أولويتنا تتركز في ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401".

ويطالب هذا القرار جميع الأطراف بوقف إطلاق النار فورا، لمدة ثلاثين يوماً، من تاريخ اعتماد القرار، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق المحاصرة.

لكن النظام وداعميه لم يلتزموا بالقرار، حيث يواصلون قصف الغوطة الشرقية، المحاصرة منذ عام 2012، بشراسة، رغم أنها ضمن مناطق خفض التوتر، التي تم الاتفاق عليها، عام 2017، في محادثات العاصمة الكازخية آستانة.

وكان فصيل "جيش الإسلام"، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة، أعلن، أمس، التوصل إلى اتفاق مع روسيا، برعاية أممية، لإجلاء المصابين من الغوطة الشرقية على دفعات لتلقي العلاج.