العبادي يقرر رفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفع الحظر المفروض منذ أشهر على الرحلات الدولية من مطار أربيل والسليمانية في إقليم شمالي العراق.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، علقت الحكومة العراقية الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها على خلفية قيام حكومة الإقليم بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق.

وقبل أيام قال سعد الحديثي، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، "بغداد وأربيل، قطعتا أشواطا كبيرة في التفاهمات حول إنهاء تعليق الرحلات الدولية بمطارات الإقليم".

وأضاف "تم إحراز تقدم جوهري في جانبين، الأول متعلق بالاتفاق على إشراف هيئة المنافذ الاتحادية الحدودية على إدارة القطاع الجمركي في مطاري السليمانية وأربيل، وكذلك إحراز تقدم فيما يتعلق بإدارة الجوازات والإقامة والتأشيرات".

وأوضح الحديثي، في هذا الصدد أن "هناك جانب بانتهائه تنتهي المشكلة بمجملها؛ وهو متعلق بالإدارة الأمنية لهذين المطارين، وهناك لقاءات مستمرة لحسم هذا الجانب، وبحسمه ينتهي التعليق من قبل الحكومة الاتحادية".

وشدد على "ضرورة إخضاع الإدارة الأمنية في مطارات الإقليم للحكومة الاتحادية".