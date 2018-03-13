تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي والاقتصادي بين تركيا والسعودية في معرض "أفد 2018"

وقعت الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية "سادك" 3 اتفاقيات كبرى على هامش معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.



علماً أن الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية "سادك" قد نشأت من شراكة بين شركتي "أسلسان" التركية و"تقنية" السعودية.



المدير العام لشركة "سادك"، سلطان بن خالد المورقي، قال في تصريح لوكالة للأناضول، إن شركته أجرت خلال معرض "أفد 2018" بالعاصمة الرياض، لقاءات عديدة مع الكثير من الشركات الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية؛ ما أسفر عن توقيع 3 اتفاقيات مع شركات سعودية.



وحول طبيعة تلك الاتفاقيات، أوضح المورقي أن "سادك" وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تطوير المركبات السعودية لتزويد عرباتها المدرعة محلية الصنع بأنظمة رادار وكاميرات، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة من حيث تطوير أنظمة الحرب الإلكترونية بالمملكة.



وأضاف أن شركتهم عقدت اتفاقا آخرا مع 3 شركات سعودية من ضمنها الزامل، لبناء وتطوير السفن العسكرية، وتطوير كافة الأنظمة التي سيتم استخدامها على متنها؛ إذ سيتم بموجب الاتفاق تقديم الدعم لـ25 مصنع محلي.



ولفت المورقي إلى أن سادك أبرمت مذكرة تفاهم، أيضا، مع وزارة الحرس الوطني السعودية، بشأن تقديم الخدمات في مجالات الأنظمة الدفاعية الإلكترونية، والرادارات، والأنظمة الكهروضوئية، وتأمين المنتجات المحلية.

* تأسيس سادك:

وعن قصة تأسيس سادك، أفاد المورقي بأنها ترجع إلى اللقاءات بين تركيا والسعودية أواخر 2012، التي تم بنتيجتها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أسلسان التركية للصناعات الدفاعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وشركة "تقنية" السعودية، بخصوص التعاون في مجال الإلكترونيات الدفاعية، في يوليو/تموز 2015.

وأضاف أنهم قاموا بعد ذلك بفحص وتدقيق منتجات أسلسان في مجال الإلكترونيات الدفاعية وأنظمة الرادار، وأن تلك الفحوصات أفضت إلى أن مستوى منتجات أسلسان يقابل احتياجات الجانب السعودي، ليتم بنتيجتها توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي "تقنية" و"أسلسان" عام 2016.

وأشار إلى أن شركة "تقنية" كانت تبحث منذ سنوات عن شريك دولي بهدف تطوير الصناعات الدفاعية، وأنها أجرت في هذا الإطار مباحثات عديدة مع كبرى الشركات الدولية الناشطة بهذا المجال، لتقرر بالنهاية توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "أسلسان" التركية.



وأكد المورقي على أهمية الدور الذي لعبته مستشارية الصناعات الدفاعية التركية في سبيل تأسيس "سادك"، متقدما ببالغ شكره لكافة المسؤولين الأتراك والسعوديين لما قدموه من دعم لشركة سادك.



ولفت إلى أن سادك تعتمد مفهوم "الشراكة الإستراتيجية" السائدة بين البلدين، معربا عن افتخاره وامتنانه جراء هذه الشراكة التي ستستمر لسنوات طويلة.

* إحدى الشركات الرائدة:

من ناحيته، أوضح نائب رئيس شركة سادك، زكريا أقصوي، أن شركتهم تواصل أعمالها بنشاط كبير، لافتا إلى أنها تعتبر من الشركات الرائدة التي تلعب دورا في التحول الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية بالمملكة ضمن "رؤية السعودية 2030".

واعتبر أن سادك ساهمت في تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي والاقتصادي بين تركيا والسعودية.

جدير بالذكر أن فعاليات معرض القوات المسلحة السعودية لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" جرت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة ما بين 25 فبراير/شباط و3 مارس/ آذار، وشاركت فيه تركيا بصفة "ضيف شرف".

وتحل تركيا ضيف شرف الدورة الرابعة بهدف إتاحة الفرصة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للمساهمة في نقل وتوطين التقنية والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنعة محليا بما يحقق العائد الاقتصادي للجانبين.

كما تعد مشاركة تركيا فرصة لتبادل الخبرات البحثية بين المراكز العلمية لدى البلدين لدعم وتطوير مخرجات التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي.