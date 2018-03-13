غزة.. نجاة رئيس الوزراء الفلسطيني من محاولة اغتيال

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، نجا اليوم الثلاثاء من محاولة اغتيال في قطاع غزة.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية بحسب وكالة الأنباء، حركة حماس "المسؤولية" عن محاولة الاغتيال.

وكانت مصادر فلسطينية في غزة قالت إن انفجارا وقع بعد دخول موكب الحمد الله، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة.

وذكر شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار أثناء مرور موكب الحمد الله، أعقبه أصوات إطلاق نار.

وكان رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة في زيارة قصيرة تستمر لساعات.

ويرافق "الحمد الله"، في زيارته رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، ماجد فرج.