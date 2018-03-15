اغتيال عراب صفقة خروج تنظيم داعش الإرهابي من الرقة

عثر على المحامي والمسؤول عن صفقة إخراج عناصر داعش الإرهابي من معقلهم في الرقة عمر علوش، مقتولاً صباح اليوم الخميس 15 آذار/مارس، وفق ما أعلنت السلطات التي تسيطر على المدينة حالياً.

وقالت مصادر في تنظيم ب ي د الإرهابي، الذراع السوري لتنظيم ب كا كا الإرهابي، والتي تشكل العامود الفقري لقوات "قسد" وتسيطر على ثلث الأراضي السورية، لا سيما في الشمال والشمال الشرقي، على تويتر إنه قد عثر على علوش ميتاً في منزله هذا الصباح. دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقد استولت ميليشيا ب ي د/قسد الإرهابي على الرقة بعد حملة عسكرية في شهر تشرين أول 2017 بدعم كبير من الولايات المتحدة.

وعمر علوش هو الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في مجلس الرقة المدني التابع لتنظيم قسد.