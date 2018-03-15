الأركان التركية: تحييد 3524 إرهابياً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الخميس، تحييد 3524 إرهابياً منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" في منطقة "عفرين" السورية.

وقالت الأركان التركية، في بيان، إن العملية العسكرية متواصلة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي لتحييد عناصر تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين، وإنقاذ الشعب الصديق والشقيق في المنطقة من الظلم والضغوط، فضلًا عن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود التركية السورية.

وأشار البيان إلى أن الجيش التركي والجيش السوري الحر المشاركان في "غصن الزيتون"، تمكنا من تحييد 3524 إرهابياً منذ انطلاق العملية.

منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.