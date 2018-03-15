الجيش الأمريكي: قوات موالية للأسد تقصف قافلة عسكرية تابعة له في التنف

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أن المجموعات الموالية للنظام بسوريا، شنت هجوماً بقذائف المدفعية على قاعدة التنف (جنوب شرق) الواقعة تحت سيطرة المجموعات المعارضة المدعومة أمريكياً.

وبحسب تصريحات لريان ديلون، المتحدث باسم القوات الأمريكية تحت مظلة ما يسمى "التحالف الدولي" في عملية "العزم الصلب"، فإنن الحادث وقع الثلاثاء.

وذكر أن الهجوم استهدف قافلة عسكرية تابعة لـ"التحالف" أثناء قيامها بدورية شمالي معسكر التنف.

وتقع قاعدة "التنف" قرب الحدود مع الأردن والعراق، وتضم غرفة عمليات أمريكية مشتركة مع فصائل من الجيش الحر في المنطقة.