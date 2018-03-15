طائرات إسرائيلية تقصف 5 مواقع لحماس والجهاد الإسلامي في غزة

قصفت طائرات حربية وآليات مدفعية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، 5 مواقع تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بالقرب من السياج الأمني الفاصل بين شمالي قطاع غزة وإسرائيل، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.



ونقل شهود عيان، أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع وشرقي مدينة غزة، استهدفت بنحو 6 قذائف، مواقع تستخدمها فصائل فلسطينية في الرصد والمراقبة، وأراضٍ زراعية، دون وقوع إصابات.



وأوضحت أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على موقع شمالي قطاع غزة، كما أطلقت طائرات الاستطلاع صاروخين باتجاه ذات الموقع.



وذكرت أن القصف تسبب بإحداث أضرار في المواقع المستهدفة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.



كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران رشاشاتها بشكل "كثيف" على النقاط المستهدفة.

ولم تعلن وزارة الصحة بغزة، عن وقوع إصابات جراء القصف.



وقال أفيخاي ادرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مقتضب نشره على صفحته في موقع "تويتر":" وقوع حادث خطير صباح اليوم على الحدود مع قطاع غزة حيث تم تفجير عبوتيْن ناسفتيْن ضد قوة عسكرية في منطقة ناحل عوز، والتي كانت داخل الأراضي الإسرائيلية".



وأوضح أن تفجير العبوات تم "عن بعد أكثر من 100 متر من الجدار داخل غزة".



ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "يفحص إمكانية محاولة إطلاق (الفلسطينيين) قذيفة آر بي دي في الحادث دون وقوع إصابات".



وذكر أن إسرائيل ردّت على ذلك من خلال قصف "دبابات وسلاح الجو 5 مواقع رصد لحماس والجهاد الإسلامي.



وحمّل ادرعي حركة حماس المسؤولية "عن كل ما يحدث بقطاع غزة"، مؤكداً "أن الجيش سيعمل بشكل جاد ضد أي محاولة لتحويل منطقة الجدار الحدودي الى ساحة مواجهة عنيفة مع إسرائيل".