لأول مرة في السعودية.. بنك جولدمان ساكس يضخ أموالاً نقدية وسط "تحولات هائلة"

ذكرت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية اختارت سيتي وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي لتكون البنوك الرئيسية التي سترتب إصدارها القادم من السندات الدولارية.

وتخطط السعودية لاقتراض أموال من أسواق الدين العالمية قريبا، فيما سيمثل رابع إصدار دين عالمي لها.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيم يونان، أن لديهم خططا لضخ أمواله الخاصة في المملكة العربية السعودية لأول مرة.

وأضاف يونان في مقابلة مع "بلومبيرج" أن جولدمان الذي يقوم بمهام المشورة للشركات والحكومات بشأن عمليات الاستحواذ وجمع الأموال في المنطقة، يراهن على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في المملكة وأنها ستجذب المستثمرين إلى السعودية.

وأكد يونان أن جولدمان ساكس لا يزال حريص على الاستمرار في استكشاف الفرص في المملكة لضخ واستثمار رأسماله إلى جانب الشركاء هناك. وتابع: "باستثناء الصين ، لم أشهد في حياتي المهنية التي استمرت 34 عاما في العمل، وجود مثل هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي الهائل كما يحدث في المملكة".

هذا وقد وامتنع مكتب إدارة الدين العام السعودي والبنوك الأربعة عن التعقيب.

وبدأت السعودية في الاستدانة بالدولار الأمريكي في 2016 عبر قرض مجمع بقيمة عشرة مليارات دولار، في الوقت الذي تعرضت فيه الأوضاع المالية للمملكة لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط.

وبعد اتفاق القرض، بدأت المملكة في الاقتراض من الأسواق الدولية عبر إصدارات كبيرة للسندات لتصبح أبرز مصدري الدين في المنطقة.

وباعت السعودية سندات بقيمة 17.5 مليار دولار في 2016، في أضخم إصدار من الأسواق الناشئة، تلتها صكوك بقيمة تسعة مليارات دولار وسندات تقليدية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017.

ولم يتضح ما إذا كان الطرح القادم سيكون كبيرا مثل الإصدارات السعودية السابقة. كان رئيس مكتب إدارة الدين العام قال في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي إن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستزيد عدد مبيعات السندات الدولية في الوقت الذي ستخفض فيه حجم الإصدارات.

وفي الآونة الأخيرة أعادت السعودية تمويل قرضها البالغ عشرة مليارات دولار ومددت أجله وزادت حجمه ليصل حجم التسهيل إلى 16 مليار دولار.

وقال مكتب إدارة الدين العام في يناير/كانون الثاني إنه خاطب بنوكا وطلب منها تقديم مقترحات من أجل إعادة تمويل القرض وترتيب إصدار جديد لسندات مقومة بالدولار وتمويل إضافي بدعم من وكالات ائتمان صادرات أجنبية.

وقال مكتب إدارة الدين العام آنذاك إن طلب مقترحات للسندات يأتي استمرارا لبرنامج التمويل الذي أنشأته المملكة في عام 2016، وفي إطار التزام المملكة بأسواق الدين الدولية.