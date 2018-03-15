ولي العهد السعودي: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه "إذا طورت إيران قنبلة نووية، فستفعل بلاده الشيء ذاته".

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بن سلمان خلال حوار مع قناة سي بي اس الأمريكية ونقلتها عنه قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، اليوم الخميس.

وشبه بن سلمان خلال حديثه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه "هتلر"، في تصعيد جديد لحرب التصريحات المندلعة بين البلدين.

وقال بن سلمان "الجيش الإيراني ليس من الجيوش الـ 5 الأوائل على مستوى العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني.. وإيران بعيدة عن أن تكون مساوية لـلمملكة".

ووصف خامنئي بأنه "يشبه إلى حد كبير هتلر".

وأضاف: "دول العالم لم تدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث.. لا أريد أن أرى نفس الأحداث في الشرق الأوسط".

يتبع///