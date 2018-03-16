الدول الضامنة لمسار أستانة.. إجماع على أهمية المسار وحل النزاع السوري

عقد وزارء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا ختاميا، في العاصمة الكازخية أستانة، أجمعوا فيه على أهمية استمرار مسار أستانة، الذي حقق نتائج مهمة على مدار عام من الاجتماعات.

فقد اجتمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الإيراني جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري.

كما أكد وزير الخارجية التركي في كلمته على أهمية مسار أستانة، ودور هذه الاجتماعات في السعي لحل الأزمة السورية. وقال: "يجب القضاء على كل التنظيمات الإرهابية بصرف النظر عن أسمائها، ليس في عفرين فقط بل في كل مكان إنما مع مراعاة سلامة المدنيين". كما تطرق تشاووش أوغلو إلى الوضع في الغوطة بقوله: "إن الوضع في الغوطة الشرقية يسير نحو كارثة".

وزير الخارجية الإيراني قال: "بفضل أستانة تم تحقيق مكاسب، ساهمت بالحفاظ على وحدة التراب السوري، وتطهير سوريا من الإرهابيين، وتعتبر خطوة مهمة في وقف الحرب الأهلية وتخفيض التصعيد، في سبيل إنهاء الحرب".

ولفت إلى أنه "عقد أمس، أول اجتماع لمجموعة العمل حول المعتقلين في سوريا، واجتماعات حول الوضع السياسي".

وأعرب ظريف عن رغبة بلاده "عبر مسار أستانة، بإيجاد حل سياسي، حيث كان في مؤتمر الحوار السوري بسوتشي الروسية (كانون الأول/ديسمبر الماضي)، تحقيق مكتسبات لأول مرة، إذ اتفق الطرفان السوريان على مستقبل بلادهم، وهو نجاح مهم، ويجب أن يكون بتعاون المجتمع الدولي، دون ضغوط خارجية".

أما وزير الخارجية الروسي فقد أوضح أنه تم "تقييم الاجتماعات، منذ بدء هذه الصيغة في كانون الأول/ديسمبر 2015، وبعدها عقدت 8 اجتماعات في أستانة، وبنهايتها تم تأمين وقف إطلاق النار، وإكساب العملية السياسية خطوات مهمة، وتوصيل المساعدات، وساهمت بالقضاء على الارهابيين".

واضاف "أستانة ونتائجها مهمة جدا، ومحاولة التأثير عليها تتم عبر أطراف عديدة، تحاول تقسيم البلاد، وجرها للفوضى، حيث لها مخططات جيوبوليتيكية"، دون تحديد هذه الأطراف.

كما قال "نحن الأطراف الضامنة، نعمل وفق القرار الأممي 2254 ومبادئه، وبسعي من رؤساء الدول الضامنة، عقد مؤتمر الحوار السوري، حيث اتفق على وحدة البلاد، وسيادة سوريا، وبنتيجة سوتشي تم تأسيس اللجنة الدستورية، وهو ما يساهم بتحديد مستقبل البلاد من قبل السوريين"، مبينا أن موضوع تأسيس اللجنة بحاجة لوقت.

لافروف بين أن "أول اجتماع لمجموعة العمل حول المعتقلين، الذي عقد أمس، مهم لبدء الفعاليات لهذه المجموعة، ستساهم بتحسين الأوضاع، وازدياد الثقة بين الأطراف السورية".

ولفت إلى أن هذا الاجتماع كان للتحضير لقمة الزعماء التي ستعقد في تركيا، مؤملا "أن تساهم القمة باستقرار المنطقة، وعودة الأمور للهدوء إلى سوريا".

وحول الوضع في الغوطة الشرقية، قال الوزير الروسي، "تم إخراج 12 ألف مدني من المنطقة"، مدعيا أن "المقاتلين يمنعون المدنيين من الخروج، ولكن روسيا تواصل عملها مع قادتهم، وأنه جرى توصيل 140 طن مساعدات يرعاية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي".

وبحثت الدول الثلاثة الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، أمس الخميس، في العاصمة الكازاخية، ملف المعتقلين، والبيان الختامي للقاء المقرر عقده اليوم الجمعة، على مستوى وزارء خارجية تلك الدول.

وجرت اللقاءات على المستوى التقني بين وفود هذه الدول (تركيا وروسيا وإيران)، واجتمعت الوفود التقنية والخبراء، وناقشت جدول الأعمال وأهمها ملف المحتجزين، ومناطق خفض التصعيد، والبيان الختامي، بمشاركة وفد تقني من الأمم المتحدة، بحسب مراسل الأناضول.