المدنيون في عفرين يزيلون الحواجز التي وضعها ي ب ك الإرهابي لمنع مغادرتهم المدينة

يقوم المدنيون من سكان مدينة عفرين بمغادرتها، على الرغم من محاولات تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي عرقلة خروجهم من المدينة.

والتقطت طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة التركية، صور الأهالي المدنيين وهم يستخدمون المعاول والمجارف لإزالة العوائق التي وضعها عناصر التنظيم الإرهابي في طريق الخروج من المدينة.

ومع اقتراب الجيش السوري الحر المدعوم من القوات المسلحة التركية من مدينة عفرين، بدأ أهالي المدينة المدنيون الخروج منها، إلا أن عناصر التنظيم الإرهابي الذين يرغبون في استخدام المدنيين دروعا بشرية، نصبوا الحواجز والمتاريس في العديد من المناطق للحيلولة دون خروجهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها رئاسة الأركان التركية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، محاولات خروج المدنيين من عفرين.

ويقوم المدنيون في تلك اللقطات باستخدام المعاول والمجارف لإزالة المتاريس التي وضعها عناصر التنظيم الإرهابي، ومن ثم يتجهون إلى خارج المدينة.

ومنذ 20 يناير / كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"الجيش السوري الحر" في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د / بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.