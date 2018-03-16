المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

انطلقت، اليوم الجمعة، عملية تصويت المصريين في الخارج في سباق الانتخابات الرئاسية للبلاد، الذي يتنافس فيه مرشحان، أحدهما الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي. والآخر هو رئيس حزب الغد "موسى مصطفى موسى" والمعروف بتأييده الشديد لعبد الفتاح السيسي.



وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيانات اليوم، إن المصريين بدؤوا في التوافد على السفارات المصرية بالدول التي بدأ بها التصويت المقرر انعقاده في الفترة من 9 صباحا حتى 9 مساءً، حسب التوقيت المحلي لكل دولة على مدار 3 أيام.



ومن الدول التي انطلقت العملية الانتخابية فيها حسب التوقيت المحلي لها على الترتيب: نيوزيلاندا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والصين، واليابان، وسنغافورة، والفلبين وماليزيا، وكوريا الشمالية، أفغانستان، وباكستان، والهند، وأوزبكستان، والكويت، والسعودية، والإمارات والبحرين، وفق المصدر ذاته.

وكانت نيوزيلاندا أول الدول التي انطلقت فيها العملية التصويتية صباح الجمعة، حيث كان توقيتها متزامنا مساء الخميس بتوقيت القاهرة.





وكشفت الوزارة، أنها ستستمر في متابعة العملية الانتخابية، وستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم تزامنا مع انطلاق عملية التصويت في عدد كبير من الدول العربية والأجنبية



ودعت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، جميع المصريين في الخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في التصويت والحشد أمام صناديق الاقتراع.



ووفق بيان للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (رسمية)، فعدد مقار الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية 139 في 124 دولة، دون تحديد لإحصاء عدد الناخبين بالخارج.



وسيتم إعلان النتائج عقب انتهاء الاقتراع بالداخل بعد ضم أصوات الناخبين داخل وخارج البلاد، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الجاري.



وتنتهي عملية الفرز يوم 29 مارس/آذار الجاري، فيما ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات يوم 2 أبريل/نيسان المقبل.



وفي حال وجود جولة إعادة لعدم حصول أحد المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50% من الأصوات، تعلن النتيجة يوم 1 مايو/أيار المقبل.



ويتنافس في رئاسيات مصر 2018 الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، هو أكثر حظوظا من منافسه رئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده للسيسي.

ويرى العديد من المعارضين للنظام الحالي في مصر أن الانتخابات الرئاسية ما هي إلا "مسرحية" لإضفاء شرعية دولية على حكم السيسي معللين ذلك بعدم وجود مناخ ديمقراطي في البلاد يسمح بإجراء انتخابات نزيهة، إضافة إلى اعتقال أو تهديد من أعلنوا نيتهم الترشح ممكن يمكن أن يشكلوا تهديداً لحكم السيسي.

مؤيدوا السيسي أيضاً من سياسيين و إعلاميين يرددون أن نتيجة الانتخابات محسومة من البداية إلا أنهم دائماً ما يحثون المواطنين على المشاركة في الانتخابات والذهاب للإدلاء بأصواتهم لأن ذلك من شأنه أن يعزز من شرعية السيسي أمام المجتمع الدولي.