فتاة تهرب من دبي مدعية أنها بنت العائلة الحاكمة

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن شابة إماراتية تزعم أنها أميرة هاربة وأنها ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي.



وتصف الفتاة الإماراتية في مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة، حياتها كسجينة ومراقبتها الدائمة من قبل السائقين والمأجورين العاملين لدى والدها، وقالت في الفيديو إنها سأمت الاضطهاد وإنها تنوي الهرب بمساعدة جاسوس فرنسي يدعى "لاتفيا".



وزعمت الفتاة أنها الشيخة لطيفة محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أنها ابنة حاكم دبي، وعمرها 33 عاماً وهي ابنة لإحدى الزوجات الجزائريات الأقل شهرة لحاكم دبي.



وبحسب الصحيفة، فقد طلبت الشيخة لطيفة، ابنة محمد بن راشد، اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير الصحيفة إلى أن لطيفة لديها أخت تكبرها اسمها "شمسة"، وهي التي انتشرت قصتها مطلع العام 2001، حيث حاولت الهرب ووصلت إلى حدود عُمان، قبل أن يتم احتجازها وإعادتها إلى دبي.



ديفيد هيج، أحد الأشخاص الذين يحاولون مساعدة الشيخة لطيفة، قال إنهم أجروا تحقيقاً شاملاً وتأكدوا أن السيدة فعلاً هي ابنة الشيخ محمد بن راشد.

وأضافت الصحيفة أن لطيفة تختبئ الآن في يخت على سواحل الهند الجنوبية.

وقد تواصلت لطيفة قبل هروبها من دبي مع جمعية "معتقلون في دبي" غير الحكومية التي حاولت بوسائلها الخاصة التحري عن صدق ما تدعيه الفتاة.

وقالت الجمعية إنهم تحدثوا مع شركاء مقربين من لطيفة أكدوا أنها ابنة العائلة الحاكمة.

كما أظهروا صورة عن جواز سفرها.