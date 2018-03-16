مجزرة.. قوات الأسد وروسيا تقتل 40 مدنياً في قصف استهدف سوقاً بالغوطة

قتل 40 مدنياً وجرح مئات آخرون، في قصف جوي للنظام السوري وروسيا على سوق في مدينة "كفربطنا" في الغوطة الشرقية.

وأفادت الأنباء بأن القصف استهدف سوق المدينة الواقع على الطريق الرئيسي، حيث كان المكان مكتظاً بالمدنيين الذين كان بعضهم يحاول النزوح جراء اشتداد القصف، فيما كان قسم آخر منهم يبحث عن مواد غذائية في السوق.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن عشرات جثث القتلى والجرحى، ما زالت ملقاة على الطريق، بانتظار من يحملها، وسط استمرار القصف على المدينة، بشتى أنواع الأسلحة من بينها النابالم الحارق.

وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه، أدّت إلى مقتل وجرح أكثر من 1200 مدني بينهم أطفال ونساء.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع، في 24 فبراير/شباط الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.