الدفاع الروسية.. سفن هجومية أمريكية تعيد تموضعها في المتوسط تمهيدا لقصف سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن وجود مؤشرات على تحضير الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات ضد أهداف تابعة للنظام السوري، بصواريخ مجنحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي.

وأوضح "رودسكوي"، أن الولايات المتحدة تجري إعادة تموضع لسفن هجومية تابعة لأساطيلها في البحر الأحمر والخليج العربي وشرقي البحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن هاجمت القوات الأمريكية في يوليو/ تموز 2017، قاعدة الشعيرات الجوية (عسكرية تابعة للنظام) بمحافظة حمص السورية (وسط)، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار.

وكانت تلك الضربة الأمريكية رداً على قصف النظام، قبلها بأيام، بلدة "خان شيخون"، في إدلب (شمال غرب)، بأسلحة كيماوية.