سكان عفرين يتدفقون على مخازن مواد غذائية احتكرها الإرهابيين

تدفق سكان على مخازن للمواد الغذائية كانت تحت سيطرة إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في مدينة عفرين مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه بمحافظة حلب شمالي سوريا.

يأتي ذلك عقب فرار الإرهابيين بعد تضييق الخناق عليهم من قبل القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون".

وقالت مصادر محلية في مدينة عفرين، للأناضول، إن مسلحي التنظيم كانوا يخزّنون السلع والمواد الغذائية ويتاجرون بها في السوق السوداء، ويبيعونها بأسعار باهظة للمدنيين.

وأضافت أن الإرهابيين تركوا هذه المخازن ومواقع أخرى ليفروا خارج المدينة، على وقع تقهقرهم أمام قوات "غصن الزيتون"، الأمر الذي أتاح لسكان من المنطقة الوصول لتلك المخازن لتوفير احتياجاتهم.

وخلال اليومين الماضيين فر مئات من عناصر التنظيم الإرهابي من المدينة التي تحاصرها القوات التركية والجيش السوري الحر، من الجهات الشمالية والشرقية والغربية، فيما يتم الحفاظ على ممر آمن لخروج المدنيين.