الجيش الإسرائيلي يشن عدة غارات على قطاع غزة ولا إصابات

شنت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عدة غارات على أراضٍ زراعية شرق مدينة غزة.

واستهدفت الغارات مواقع شرقي المدينة، حيث سُمع دوي انفجارات قوية.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني لوكالة الأناضول، فضل عدم كشف هويته، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف أراضٍ زراعية في حي الزيتون شرقي غزة بعدة صواريخ".

ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات سلاح الجو التابعة له هاجمت موقعًا تابعًا لحركة "حماس" الفلسطينية شرقيّ قطاع غزة.

وقال في بيان نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن القصف جاء ردا على "زرع عبوات ناسفة وتفجيرها على الحدود بين إسرائيل والقطاع".