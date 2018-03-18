الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في القدس بعد تنفيذه عملية طعن

قُتل شخص، اليوم الأحد، برصاص قوات إسرائيلية، وسط مدينة القدس المحتلة، بعد تنفيذه لعملية طعن ضد إسرائيلي أسفرت عن إصابته بجروح خطيرة، بحسب صحيفة إسرائيلية وشهود عيان.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على شخص، وسط القدس، بعد أن طعن إسرائيليا وأصابه بجروح، قبل أن يحاول الفرار من موقع العملية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، بأن منفذ العملية قتل إثر إطلاق النار عليه من قوات الأمن، دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

وأشارت أن الإسرائيلي الذي تعرض لعملية الطعن أصيب بجروح خطيرة.

في السياق، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت منطقة "باب الواد"، وسط القدس، التي وقعت فيها العملية.

وأوضح أن الإسرائيلي المصاب تعرض لعدة طعنات في الأجزاء العلوية من جسده.

وذكرت أن شرطيا إسرائيليا كان قريبا من موقع الحدث فقام بإطلاق النار على الفور باتجاه منفذ العملية.