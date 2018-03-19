أربيل ترفع شروط دخول بقية العراقيين إلى شمال العراق

ألغت إدارة محافظة أربيل في إقليم شمال العراق الإجراءات الأمنية الاحترازية لدخول جميع العراقيين من المحافظات خارج الإقليم إليها.



وقالت المحافظة في بيان أمس إن الإجراءات الجديدة ستقتصر على التأكد من الهوية المدنية فقط عند دخول أربيل.



وأشارت إلى أن "الإجراءات السابقة لم تكن تشترط على العراقيين الحصول على الإقامة في أربيل كون إجراءات الإقامة تشمل الأجانب فقط وحصرًا".



ويشار إلى أن السلطات الأمنية في شمال العراق كانت تشترط على العراقيين القادمين من محافظات وسط وجنوبي البلاد أن يتكفلهم شخص من سكان أربيل للسماح لهم بدخول المحافظة مبررة ذلك بحفظ الأمن في المحافظة؛ لكنه كان يثير استياء العراقيين.



وتشهد محافظات إقليم الشمال خاصة أربيل هدوءًا أمنيًا ملحوظًا على مدى السنوات الماضية بخلاف مناطق العراق الأخرى التي تشهد أعمال عنف بصورة شبه يومية.



ويأتي إلغاء هذا الإجراء بعد انفراج أزمة استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وأثار استياء بغداد وأنقرة، وفرض إجراءات عقابية على أربيل.



هذا وتوجد خلافات عالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، على رأسها مناطق متنازع عليها وتسليح وتمويل قوات إقليم الشمال "البيشمركة" وإدارة الثروة النفطية وغيرها.