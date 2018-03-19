القوات البحرية القطرية تعزز من جاهزيتها بتمارين بحرية دولية مشتركة



أجرت القوات المسلحة القطرية تمرينات بحرية مع نظيرتها باكستان في المياه الإقليمية لقطر، وقد تركزت التدريبات بخاصة على حماية حقول الغاز والنفط؛ وفق ما أعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الأحد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، في بيان لها، إن التمرين استمر 3 أيام، وحمل عنوان "أسد البحر 1".



وحسب البيان، تضمن التمرين "التدريب على أساليب وطرق اقتحام السفن والدفاع عن حقول النفط والغاز ومكافحة عمليات القرصنة والتهريب".



وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، ويبلغ إنتاجها حالياً من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن سنويا وقد أعلنت في يوليو/تموز الماضي عزمها زيادة إنتاجها من هذا الوقود بنحو 30 بالمائة بحلول 2024.



ويأتي التمرين بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع القطرية، في بيانين منفصلين، تنفيذ القوات البحرية الأميرية تمرينين بحرييين مع القوات الإيطالية والهندية -بشكل منفصل- في المياه الإقليمية لدولة قطر أيضاً.



وأقيمت التمارين الثلاثة على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري "ديمدكس 2018".



واختتمت الأربعاء فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، الذي استمرت أعماله 3 أيام، بمشاركة 180 عارضاً من أكثر من 60 بلداً، في مجال الصناعات البحرية والعسكرية.



وشاركت تركيا في المعرض بنحو 33 شركة عاملة في مجال الصناعات الدفاعية، ووقعت شركات الصناعات الدفاعية التركية صفقات بقيمة تقارب 800 مليون دولار أمريكي خلال المعرض.