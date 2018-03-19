محمد بن سلمان: حصيلة توقيفات الفساد تجاوزت 100 مليار دولار

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن حصيلة توقيفات الفساد التي نفذتها المملكة منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بلغت 100 مليار دولار.

وردت تصريحات بن سلمان، خلال مقابلة له مع قناة "سي بي سي" الأمريكية، بثت خلال وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأضاف الأمير السعودي، أن الهدف الحقيقي من توقيفات الفساد، التي طالت وزراء وأمراء ورجال أعمال، لم يكن جمع المبلغ أو أي مبلغ آخر. لكنها رسالة واضحة أن القانون سيكون مقابل كل من ينخرط في صفقات فساد.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر 2017، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، ثم أطلق سراحهم لاحقا.

وبلغ إجمالي من جرى استدعاؤهم منذ الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بحسب النيابة العامة السعودية، نحو 381 شخصا.

كما تعهد الأمير محمد بـ"القضاء الكامل على ما تبقى من فكر عناصر جماعة الإخوان المسلمين"، الذي قال: إنه "غزا المدارس السعودية."