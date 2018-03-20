العثور على وثيقة بعفرين تفضح ممارسات "أسايش ي ب ك" بحق دور العبادة

أظهرت وثيقة صادرة عن قيادة تنظيم ب ي د/ ي ب ك الإرهابي في سوريا، عثر عليها خلال عملية غصن الزيتون في عفرين، أوامر موجهة لما يعرف بـ"قوات الأسايش" تقضي بالتجسس على دور العبادة ومنع القائمين عليها عن تناول الشأن العام أو الترويج للثورة السورية.

وبحسب الوثيقة المعنونة بـ"قرار تنفيذي" والمؤرخة بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الثاني 2013، فقد وجهت قيادة الأسايش إلى القوات التابعة لها أوامر بمتابعة المساجد والكنائس ودور العبادة، وإبلاغ هذه الأماكن بعدم التطرق إلى الأحداث الجارية إلا اذا كانت لمصلحة التنظيم الإرهابي.

وتضمنت الأوامر أيضاً "عدم الترويج للنظام السوري أو الجيش السوري الحر وخاصة الثورة السورية".

ودعت الأوامر إلى "منع التكبير أو قراءة القرآن عبر المكبرات عند تشييع الشهداء (قتلى التنظيم الإرهابي) وحصرها بالأغاني الكردية الوطنية"، بحسب الوثيقة.

وتضمنت الوثيقة أيضاً الأمر بـ"منع كافة المظاهر الدينية"، مع "عدم التساهل في تطبيق ما ورد أعلاه"، وإرسال تقارير أسبوعية بهذا الشأن.

وتمكنت قوات غصن الزيتون من تحرير مدينة عفرين والسيطرة على المقرات الرسمية داخلها في 18 آذار/ مارس الجاري، من قبضة تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، لتنهي بذلك سنوات من الترويع والاضطهاد للسكان المدنيين.