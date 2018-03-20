ترامب: السعودية ثرية جداً وستعطينا جزءاً من هذه الثروة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السعودية دولة ثرية جداً، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضاً من هذه الثروة، خلال استقباله ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على مأدبة غداء في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب خلال المأدبة: "شرف لنا ان نستضيف ولي العهد السعودي والوفد المرافق له الذي أعرف الكثير من أفراده، والتقيتهم في مايو/ ايار الماضي خلال زيارتي للرياض، عندما وعدتنا السعودية بـ400 مليار دولار لشراء معداتنا العسكرية وأشياء أخرى".

وأردف: "العلاقة (بين البلدين) في أقوى درجاتها على الإطلاق ونفهم بعضنا بعضاً".

وتابع: "السعودية دولة ثرية جداً، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضاً من هذه الثروة كما نأمل في شكل وظائف وفي شكل شراء معدات عسكرية".

وقال إنه "لا يوجد أي أحد في مكان بالعالم قريب حتى من قوة صواريخنا وطائراتنا وكل معداتنا العسكرية من ناحية التكنولوجيا ونوعية المعدات والسعودية تقدر ذلك".

وبين أن السعوديين "اجروا اختبارات لكل شيء ويفهمون ذلك جيدا ربما أفضل من الجميع".

ويعد اللقاء هو الأول من نوعه بين ترامب وبن سلمان، منذ تبوؤ الأخير منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية في يونيو/ حزيران الماضي.