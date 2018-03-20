تركيا تشارك في معرض قطر الزراعي الدولي

التقى وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي مع رئيس غرفة قطر التعاون في الأمن الغذائي، على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك" 2018 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء "سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، وإقامة مشروعات قطرية تركية مشتركة"، حسب بيان أصدرته غرفة قطر.

وقال وزير الزراعة التركي أحمد أشرف فاقي بابا إن "العديد من الفرص التي يمكن استغلالها من رجال الأعمال القطريين والأتراك، لتعزيز الشراكة وإقامة مشروعات تخدم اقتصادي البلدين"، وفق البيان ذاته. وزاد: "تركيا لديها خبرة في الصناعات الغذائية، ويمكنها أن تمد السوق القطرية بمختلف المنتجات الغذائية والزراعية".

في وقت سابق اليوم، انطلقت فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك" 2018 في نسخته السادسة الذي تشارك فيه مجموعة من الشركات التركية العاملة في قطاعات غذائية مختلفة.

كما يشارك في المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام (حتى الخميس المقبل)، أكثر من 313 عارضاً في 31 جناحاً عالمياً، ممثلين عن أكثر من 36 دولة.