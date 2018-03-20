سيف الإسلام القذافي مرشحاً رئاسياً في ليبيا

أعلن سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، رسمياً الاثنين 19 آذار، من تونس، ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.

فقد صرح خالد الغويل، محامي سيف الإسلام القذافي، أن سيف يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة العام الجاري بهدف "إنقاذ" البلاد من الفوضى.



وقال الغويل إنه تم الإعلان عن الخطوة، بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي بتونس، في وقت سابق أمس. وأضاف الغويل أن المهم بالنسبة لسيف الإسلام القذافي "إنقاذ" ليبيا وإعادتها إلى مكانتها على الساحة الدولية.

وأوضح أن نجل القذافي يترشح باسم "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا"، التي يتزعمها، أملاً في بناء "ليبيا جديدة" من دون إقصاء وتهميش، ومن دون تدخلات خارجية.



وأضاف محامي نجل القذافي أن الأخير، الموجود في ليبيا، حر طليق وبصدد إجراء لقاءات مع كل القبائل الليبية لبلورة رؤيته للتوافق.



وفيما يتعلق بالجهات التي ستراقب الانتخابات، أوضح أن الدعوة موجهة للأمم المتحدة التي طالبت بهذه الانتخابات والاتحاد الإفريقي ولدول الجوار، للمراقبة حتى يتأكد الرأي العام الدولي من شفافية الانتخابات ونزاهتها.



ويشكك قانونيون ليبيون في إمكانية ترشح نجل القذافي خاصة أنه يواجه اتهامات بـ"ارتكاب جرائم حرب" إبان الثورة ضد والده العام 2011، وسبق أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت كتيبة أبو بكر الصديق في مدينة الزنتان، التابعة لقوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) بقيادة خليفة حفتر، إخلاء سبيل سيف الإسلام بموجب قانون عفو عام صدر عن مجلس النواب في طبرق.

وتواصل المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سبتمبر/أيلول المقبل، للخروج من نفق الفراغ الدستوري وأزمة تعدد الشرعيات في البلاد.