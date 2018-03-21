بن سلمان يلتقي كوشنر وغرينبلات في واشنطن لبحث خطط السلام المستقبلية بالشرق الأوسط

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات "للنقاش حول خطط السلام المستقبلية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الاجتماع "ناقش المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط التي تشكل أهمية كبرى للبلدين".

كما بحث الجانبان "ضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتشهد العلاقات الأمريكية الفلسطينية تراجعا حادا منذ إعلان ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ووصل بن سلمان إلى واشنطن، الثلاثاء، في زيارة للولايات المتحدة تستمر أسبوعبن.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، ولي العهد السعودي في البيت الأبيض.

ويعد اللقاء الأول من نوعه بين ترامب وابن سلمان، منذ تعيين الأخير وليا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.