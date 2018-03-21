حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني يعقد مؤتمره السنوي أبريل القادم

منحت السلطات الأردنية حزب "جبهة العمل الإسلامي" الموافقة على عقد مؤتمره العام، وفق ما أعلن الحزب في الأردن، أمس الثلاثاء. علماً أن الحزب يعتبر الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

المتحدث باسم الحزب، مراد العضايلة، قال إن "السلطات وافقت، اليوم على عقد المؤتمر العام للحزب في 28 أبريل/ نيسان المقبل".

ولفت إلى أن "الموافقة وصلت الحزب من محافظ العاصمة".

وأضاف العضايلة أن "المؤتمر العام للحزب يمثّل أعلى سلطة قيادية، ويمثل هيئاته المختلفة التي يصل عدد أعضائها إلى 600".

وتابع: "يتم خلال الاجتماع انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، و18 عضوا بمجلس الشورى من أصل 90 ، فيما يتم انتخاب باقي الأعضاء من الفروع الأخرى للحزب، وفق قانونه الداخلي".

وأوضح أن القانون الأساسي للحزب "ينص على عقد المؤتمر العام بشكل سنوي غير أنه يعقد، عمليا، مرة كل أربع سنوات".

ووفق العضايلة، فإنه "كان يجري انتخاب الأمين العام للحزب قبل التعديلات من قبل مجلس الشورى، ولكن الآن، ستشارك جميع هيئات الحزب (600 عضو) في انتخابه، ورأى في هذا التغيير "تطورات ملحوظة بالأسس التنظيمية لعمل الحزب".

وحزب "جبهة العمل الإسلامي" من أكبر الأحزاب الأردنية، وتم تأسيسه عام 1992، وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقد شهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي تمخض عنه تشكيل جمعية باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، أسسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات.

ورأت الجماعة في ذلك "انقلابًا" على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصًا في مارس/ آذار 2015.