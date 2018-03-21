سجن عهد التميمي 8 أشهر بمقتضى صفقة بين محاميها والنيابة الإسرائيلية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محامي الدفاع عن المعتقلة الفلسطينية عهد التميمي، توصلوا إلى صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء في محكمة عوفر غرب رام الله، تقضي بموجبها التميمي ثمانية شهور في السجن.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام مُعدلة للتميمي، تضمنت أربعة بنود بدلا من 12 بندا كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.

وأسقطت اللائحة الجديدة تهم "التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل"، لكنها تتضمن اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته.

وجاء في لائحة الاتهام أن التميمي وابنة عمها، وانضمت اليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، بينما تركت الضربة التي وجهتها عهد للجندي علامة على وجهه.

واتهمت اللائحة التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمسة حوادث أخرى.