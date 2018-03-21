مخاتير قرى عفرين يسلمون 18 إرهابيا للجيش التركي في المدينة

سلّم مخاتير وأهالي 9 قرى بمنطقة عفرين السورية، 18 إرهابيًا إلى الجيش التركي المتواجد هناك ضمن عملية "غصن الزيتون".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الجيش التركي، صباح اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الجيش التركي إن أهالي ومخاتير 9 قرى في عفرين، سلّموا قواته المسلحة المشاركة في "غصن الزيتون"، 18 إرهابيًا.

وأشار إلى أن الأهالي كانوا قد سلّموا القوات التركية أيضًا 3 إرهابيين، أمس الثلاثاء.

والأحد الماضي، سيطر الجيشان التركي و"السوري الحر" على مركز مدينة عفرين وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب.