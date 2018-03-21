مقتل 20 مدنياً معظمهم أطفال في غارة استهدفتهم بإدلب بعد خروجهم من المدرسة

قتل 20 مدنياً معظمهم أطفال في قصف جوي على قرية "كفر بطيخ" بريف إدلب شمالي سوريا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، فإن طائرتين حربيتين حلقتا في سماء "كفر بطيخ" لحظة خروج الأطفال من مدرسة القرية، فهرع الأطفال باتجاه إحدى المغارات، لتقوم احدى الطائرتين باستهدافهم، ما أدى إلى مقتل 20 مدنيا بينهم 16 طفلا، وثلاث نساء، إلى جانب جرح شخص واحد.

هذا وما تزال فرق الدفاع تعمل على رفع الركام، وانتشال الجثث من تحتها.

جدير بالذكر أن 56 مدنياً قتلوا خلال 11 يوما الماضية في القصف على ريفي إدلب و حماه (وسط) كما جرح 62 آخرين، بحسب ما أحصته وكالة "الأناضول".

وتشكل إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازخية أستانة، بين تركيا وروسيا وإيران.