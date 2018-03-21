وزير يمني مستقيل ينتقد الرياض ويتهمها ضمناً بمنع هادي من العودة إلى عدن

أعلن وزير الدولة اليمني المستقيل، صلاح الصيادي، اليوم الأربعاء، أن "عدم تمكين" الرئيس عبد ربه منصور هادي، المقيم في العاصمة السعودية، من العودة إلى البلاد، أحد أسباب تخليه عن منصبه.

وقال الصيادي، في بيان نشره عبر "فيسبوك"، إن من بين الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته لرئيس الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، هو "عدم تمكين الرئيس هادي من العودة إلى أي جزء من المناطق المحررة أو العاصمة المؤقتة"، دون الإشارة بشكل واضح للجهة التي لا تمكنه من العودة.

وأشار أن ذلك "تسبب في إضعاف حضور مؤسسات الشرعية وتقويض دورها لحساب جماعات وتشكيلات مليشاوية خارج إطار الشرعية ومشاريع تتنافى مع أهداف عمليات التحالف العربي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن".

وأمس الثلاثاء، قال عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني، إن هادي لا يستطيع العودة إلى عدن"، نافيا في الوقت نفسه أن يكون محتجزا في العاصمة السعودية، الرياض، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

ولم يوضح المستشار أسباب عدم استطاعة الرئيس اليمني العودة إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.

من ناحية أخرى، أشار الوزير اليمني المستقيل، الى أن أسباب استقالته تتضمن أيضا "سلب القرار السياسي الوطني والسيادي، كأدنى حق للمؤسسات الشرعية من خلال تشكيل لجنة ثلاثية تقوم مقام السلطة الشرعية اليمنية ومصادرة حقها في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية".

وفي مايو/ آيار الماضي، أعلن عن تشكيل لجنة عليا برئاسة اليمن، وعضوية كل من السعودية والإمارات، لرفع مستوى التنسيق وتكامله، وتتولى إدارة الأمور في بعض المناطق اليمنية، في أعقاب أحداث شهدتها العاصمة المؤقتة، عدن.

في السياق، اتهم الصيادي التحالف العربي بـ"عرقلة أعمال الحكومة وجهودها الحثيثة في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة، وإيقاف الدعم عنها نهائياً منذ أكثر من عام وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية في معظم المناطق المحررة".