من أوجه الصراع التجاري بين السعودية وإيران في العراق

الحرب كما هو معروف ليست بالسلاح فقط، فالحرب التجارية أشد وأكثر تدميراً. وفي سياق تأزم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، وجدت التمور نفسها في خضم ذلك التنافس بين الدولتين.

ويبدو أن إيران قد ربحت الساحة العراقية في تجارة التمور، حيث الفصائل الشيعية العراقية المسلحة التي أقسمت بالولاء لإيران والسياسيون الذين يدينون بالكثير من الفضل لطهران. وهناك الشركات الإيرانية التي تنتج كل شيء من سيارات الأجرة الصفراء في بغداد إلى الثلاجات وأجهزة تبريد الهواء التي تغمر الأسواق في الشوارع.

كان العراق يوما ما أحد أكبر منتجي التمور في العالم. لكن الإنتاج الذي تضرر بفعل سنوات من الإهمال والحرب مع إيران في الفترة من 1980-1988 انخفض إلى الحد الذي جرى فيه حظر الواردات في الوقت الحالي لحماية الصناعة المحلية.

لكن ذلك لم يوقف المهربين وخاصة المنتجين الإيرانيين الذين يخبئون التمور التي ينتجونها أسفل صناديق من الكرتون تحوي فاكهة أخرى. والسعودية أيضا منتج كبير لكن الإيرانيين يحتكرون السوق. وهو ما يعتبره بعض العراقيين رمزاً للسيطرة الإيرانية المتنامية على بلدهم.

وقال مهدي حقيقت، صاحب شركة "حقيقت" الإيرانية لتجارة التمور: "تمور حقيقت هي الأفضل في العراق حاليا". وأضاف قائلا في اتصال هاتفي إنه قبل ثلاث سنوات، كان 20 بالمئة من تمور شركته تباع في العراق. والآن زاد الرقم إلى أكثر من 90 بالمئة.

قصي حمدان، وهو تاجر في سوق خارج بغداد قال: "الحكومة لا تفعل شيئا. إيران تتحكم في السياسة والاقتصاد العراقي".

والعراق أحد الساحات المتعددة لمعارك بالوكالة، بينما تسعى كل من إيران والسعودية لأن تكون لها اليد العليا في الشرق الأوسط. إذ تدعم الدولتان القويتان في المنطقة أطرافا متعارضة في الحرب في سوريا واليمن. كما تتنافسان في لبنان، حيث تمارس إيران نفوذها عبر حركة حزب الله السياسية والعسكرية.

وتعزز إيران نفوذها في العراق منذ غزو عام 2003، والبلدان حليفان مقربان حاليا. ورسخت طهران العلاقات عبر مساعدة بغداد في هزيمة تنظيم داعش، وهو عدو مشترك، وفي سحق محاولة للاستقلال من قبل جانب الأكراد في شمال العراق. كما سمح تحسن العلاقات لإيران بتكوين علاقات في مجالات عديدة من بينها قطاع الأعمال.

وإيران هي الآن أكبر شريك تجاري للعراق، مع حجم لتبادل تجاري سنوي يبلغ حوالي 12 مليار دولار، وفقا لمسؤولين عراقيين. بينما يبلغ حجم التجارة السنوية بين السعودية والعراق حوالي ستة مليارات دولار.

وتصدر إيران إلى العراق المواد الغذائية والماشية ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية. ويقول تجار محليون إن المواد الغذائية الإيرانية والسيارات الرخيصة السعر، بما في ذلك سيارات الأجرة الصفراء التي تنتشر في أنحاء بغداد، تهيمن على الأسواق العراقية.

* لم يعد العراق ملك التمور:

يقول مسؤولون عراقيون إن من المستحيل معرفة الكيفية التي تباع بها الكثير من التمور الأجنبية في العراق لأنها تُجلب بشكل غير قانوني. لكن من الواضح أن العراق لم يعد ملك التمور.

وفي ذروة ازدهاره، كان العراق ينتج ثلاثة أرباع التمور في العالم. ويمثل العراق حاليا نحو خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي وهو سابع أكبر منتج وفقا للمجلس الدولي للمكسرات والفاكهة المجففة.

وقال عباس القريشي مستشار اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق إن "التمور الإيرانية لها حصة الأسد بين أنواع التمور الأخرى التي تُسوق إلى داخل العراق بالمقارنة مع التمور السعودية والإماراتية والكويتية وذلك لأن إيران لديها العديد من المنافذ الحدودية مع العراق في مناطق كردستان وفي المحافظات الجنوبية".

* السعودية تدخل المنافسة متأخرة:

مع ذلك، فإن السياسة الخارجية السعودية أصبحت أكثر حزما منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي قال إنه سيحمي المملكة مما سماه مساعي إيران للهيمنة على العالم الإسلامي.

وبدأت محاولات الرياض لزيادة نفوذها في العراق تؤتي ثمارها. وتخطط الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق البتروكيماويات، لفتح مكتب في العراق، وتفتتح شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) السعودية مكتبا في العراق لتعزيز وجود القطاع الخاص السعودي في العراق وتوسيع الاستثمار.

وتتطلع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهي ذراع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى فرص استثمارية في الأراضي الزراعية. ويبحث البلدان مبادرة لربط شبكة الكهرباء والاستثمارات في قطاع البتروكيماويات، ومشاريع في قطاعي الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء.

لكن الرياض ما زال أمامها شوط طويل كي تلحق بطهران في العراق.

فطهران تتمتع بنفوذ كبير على الحكومة، التي يقودها الشيعة، وهي تدرب وتمول فصائل شيعية ذات نفوذ. وشوهد قادة عسكريون إيرانيين كبار في ساحات المعارك العراقية وهم يعطون الأوامر في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن العراق وإيران وقعا عقودا بقيمة سبعة مليارات دولار في مجال خدمات الهندسة الفنية. كما أقام مستثمرون من القطاع الخاص الإيراني مصنعا في عام 2014 ينتج حوالي مئة سيارة يوميا.

وبعد مساعدة من إيران في إحباط محاولة أكراد العراق للاستقلال، من المتوقع أن يبدأ العراق توريد النفط الخام للمرة الأولى من حقول كركوك في إقليم شمال العراق إلى مصفاة في مدينة كرمانشاه الإيرانية.