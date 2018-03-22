جماعة إسرائيلية تستعد لتنظيم مهرجان في القدس.. ومجلس الأوقاف الإسلامية يستنكر

أدان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمدينة القدس، عزم جماعة إسرائيلية متشددة تنظيم مهرجان في منطقة القصور الأموية، جنوب المسجد الأقصى، مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مجلس الأوقاف في تصريح: "إن القصور الأموية وكل ما يحيط بالمسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من الأوقاف الإسلامية التي هي حق خالص للمسلمين، ولا يحق لأحد الاعتداء عليها أو تغيير وظيفتها".

وأضاف مجلس الأوقاف، التابع لوزارة الأوقاف الأردنية: "منذ نصف قرن سيطر الاحتلال الإسرائيلي على القصور الأموية وأعلن تحويلها إلى حدائق تلمودية ومطاهر للهيكل".

وقال: "ويسعى اليوم إلى إقامة مهرجان ضخم تحت عنوان (تدريب قرابين الفصح) يشارك فيه كبار حاخامات الهيكل، وبمشاركة مطربين وقنوات تلفزة".

وأضاف: "أعلنت ما تـُسمى بجماعة منظمة (جبل الهيكل) على مواقعها في الشبكة العنكبوتية، عن نيتها القيام بهذا المهرجان يوم الاثنين القادم في منطقة القصور الأموية، وبموافقة ومباركة الشرطة الإسرائيلية والتي سمحت بذلك حسب ادعائهم".

وتابع: "قد بدأت فعلا بعمل التجهيزات اللازمة لنصب مذبح المحرقة وأدوات الطبخ والقرابين لوضعها يوم الأحد القادم ـ أي قبل المهرجان بيوم ـ في منطقة القصور الأموية".

وحذر مجلس الأوقاف، الذي يدير شؤون المسجد الأقصى، من أن "هذا العمل التهويدي هو انتهاك لحرمة الـمسجد، وهو خطوة تهويدية لن نسكت عليها، وهي مرفوضة ومستنكرة، لأن السكوت عنها سيعطي الجماعات المتطرفة الضوء الأخضر للزحف إلى داخل الـمسجد الأقصى".

وقال: "نحذر كل الجهات الاحتلالية، وعلى رأسها الشرطة الإسرائيلية من الإقدام على مثل هذه الخطوة التي فيها استفزاز لمشاعر المسلمين، وقد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها".