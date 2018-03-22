مقتل المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة (تديرها حركة حماس) مقتل "أنس أبو خوصة" المشتبه الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إلى جانب مقتل أحد مساعديه واعتقال آخر.

وإلى جانب مقتل المشتبه الرئيسي ومساعده، أعلنت الوزارة مقتل اثنين من عناصرها خلال الاشتباك الذي وقع مع المطلوبين.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم، عن محاصرة أجهزتها الأمنية لعدد من المطلوبين، المتهمين بتفجير موكب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله.

وقال إياد البزم، المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، في تصريح مقتضب: "الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس الوزراء، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووقوع اشتباك مسلح بين القوة الأمنية والمطلوبين".

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات في جريمة التفجير ما زالت مستمرة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة.

ومساء أمس، أعلنت الوزارة عن تعرّفها على المتهم الرئيسي باغتيال "الحمد الله"، ورصدت مكافأة 5 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقالت في بيان صحفي: "في إطار تحقيقاتها المتواصلة لمعرفة ملابسات جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة"، دون ذكر تفاصيل أخرى عنه.

وفي 13 من الشهر الجاري، أعلنت الداخلية الفلسطينية في غزة، أن انفجاراً وقع أثناء مرور الموكب الذي يقلّ رئيس الوزراء والوفد المرافق له، عقب وصولهم للقطاع، في منطقة بيت حانون (شمالاً)، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

والاثنين الماضي، اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حركة حماس بـ"محاولة اغتيال الحمد الله".

واستنكرت حماس بشدة اتهام عباس لها، وسط مخاوف فلسطينية من انهيار جهود إتمام عملية المصالحة الفلسطينية، برعاية مصر.