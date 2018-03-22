مقتل 28 مدنياً في غارات روسية استهدفت سوقاً شعبية بإدلب

قتل 28 مدنياً وأصيب 26 آخرون بجروح، في حصيلة أولية إثر هجوم جوي استهدف سوقاً شعبيةً بمحافظة إدلب الواقعة ضمن مناطق خفض التوتر، شمال غربي سوريا.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج هاشم، في حديث للأناضول، إن هجوماً جوياً استهدف سوقاً شعبية بمدينة حارم، أدى بحسب المعلومات الأولية لمقتل 28 مدنيا وإصابة 26 آخرين بجروح.

وأضاف أن أعمال البحث والإنقاذ التي تقوم بها فرق الدفاع المدني لا تزال مستمرة، معرباً عن تخوفه من ارتفاع عدد الضحايا.

وقال مرصد الطائرات التابع للمعارضة في بيان على موقعه بشبكات التواصل الاجتماعي، إن "طائرات روسية انطلقت من مطار حميميم باللاذقية ونفذت هجوما على مدينة حارم".

تجدر الإشارة إلى أنه قتل 84 مدنيا وأصيب 88 آخرون بجروح، في الهجمات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية في محافظتي إدلب وحماة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتشكل إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء من ريف اللاذقية إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازخية أستانة، بين تركيا وروسيا وإيران.